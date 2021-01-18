Ermeni askeri üniforması Türkiye’de dikilmiyor

Enformasyon denetim merkezinin yaptığı açıklamasına göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanlılan askeri üniformaları istisnasız bie şekilde hepsi Ermenistan’da üretiliyor.

Son günlerde sosyal medyada bazı resimler yayılıyordu ve bu resimlerde üzerinde ‘Made in Turkey’ yazısının yer aldığı askeri üniformalar gösterilip bunların Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafındnan kullanıldığını iddia ediliyordu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan bu iddiayı yalanladı ve tüm askeri üniformaların istisnasız bir şekilde Ermenistan’da dikildiğini ve üretildiğini ifade etti.

Sosyal medyada yayılan resimlerde görünen üniformasının da Ermenistan Savunma Bakanlığıyla alakası olmadığını vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI