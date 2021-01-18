Diyarbakır’da Batı Ermenicesi öğrenmek isteyenler için uzaktan eğitim projesi başladı

Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ohannes Ohanyan’ın (Gafur Türkay) inisiyatifi ile Batı Ermencesi online dersleri başladı.

Diaspora’lı Ermeni Grigor Moskovyan ile İstanbul’lu Aras Sarıçoban’ın eğitmenlik yaptığı proje hakkında “Akunk.net” haber sayfasının muhabiri Garod Sasunian anlattı.

Henüz 2011 yılında, yine Surp Giragos Vakfı’nın inisiyatifiyle ve Londra’da faaliyet gösteren “Gomidas” Enstitüsü’nün desteğiyle Diyarbakır’da Ermenice kursların gerçekleştirildiğini hatırlatan Sasunian, son iki yılda ise Diyarbakır’lı bir öğrencinin, Batı Ermenicesi araştırmaları için Macaristan’a gönderildiğini aktardı.

Kaynağa göre, daha önce gerçekleştirilen derslere, farklı yaş gruplarından 12 Diyarbakır’lı katılmıştı. Yeni başlayan dönemde ise haftada bir kez yapılacak derslere Diyarbakır’da büyük ilgi gösterildiği için öğrenci sayısının zamanla artacağı bekleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI