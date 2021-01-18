Bursa’da “sahibinden satılık” kilise ilanları

Bursa’da özel mülkiyete geçtiği söylenen iki kilise için internete satış ilanı verildi. HDP’li Garo Paylan, “İbadethane satılır mı? Toplum ve devlet buna nasıl izin verir?” diyerek tepki gösterdi.

Emlak ve otomobil ilanlarının da yer aldığı yaygın kullanılan bir internet sitesinde Bursa’da bulunan iki kilisenin satışa çıkarılmak üzere ilan verildiği görüldü. Mübadele sonrasında özel mülkiyete geçtiği söylenen kiliselere biçilen fiyat ise 6 milyon TL ve üzeri. HDP Milletvekili Garo Paylan, kiliselerin satış ilanına tepki gösterdi.

KÜLTÜR SANAT MERKEZİ, MÜZE YA DA OTEL OLABİLİR(!)

İlanlardan biri “Bursa’da Kültür Sanat Merkezi/Müze/Otel Olabilecek Tarihi Kilise” başlığıyla yayınlandı ve kilisenin satışı için 6 milyon 300 bin lira talep edildi. “Ticari sırların ve kişisel verilerin korunması” gerekçesiyle temsili fotoğraflar kullanıldığı belirtilen ilanda, kilisenin ismi ve net lokasyonunun bu sebeple paylaşılmadığı ibaresi yer aldı.

Bursa Karacabey’e bağlı Abdullahpaşa mahallesinde olduğu belirtilen kilise için “Bölgede yasayan Ermeni nüfusu için inşa edilen kilise, mübadele sonrası nüfusun ayrılması nedeniyle özel mülkiyete geçmiştir ve 1923 yılından itibaren bir süre tütün deposu, ardından da dokuma fabrikası olarak kullanılmıştır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren bir bölge içerisinde, bilinen bir konumda yer aIan kilise, lokasyonu itibariyle turistik amaçla değerlendirilebilir” ifadelerine yer verildi.

Kilise satış ilanından ekran görüntüsü.

İlandaki şu ifadeler de dikkat çekti:

“Yukarıda belirtilmilş nedenlerden dolayı, kilise çok seçenekli yatırım aracı olarak değerlendirilebilinir :

Şık bir butik otel haline getirilebilinir. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekecek müze’ye dönüştürülebilinir. Çeşitli sanatsal atölyele ve aktivitelerin, sergi ve söyleşilerin gerçekleştirilebileceği bir Kültür Sanat Merkezi gibi değerlendirilebilinir.

Detaylı bilgi talep mektubu üzerinde verilecektir.”

DİĞER KİLİSE İSE YILDIRIM İLÇESİNDE

Tarihi Bina – Tarihi Ermeni Katolik Kilisesi başlıkları ile verilen diğer ilanda da kilisenin merkez Yıldırım ilçesinde, Namazgah Caddesi ile Yeşil Caddesi’ni birbirine bağlayan Akdemir Sokak’ta yer aldığı belirtildi. 19. yüzyılda inşa edildiği belirtilen kilisenin özellikleri ve kullanım tavsiyeleri ise diğer kilise ilanındakilerle aynı. Bu kilise için de 6 milyon TL paha biçildi.

HDP’Lİ PAYLAN: TOPLUM VE DEVLET BUNA NASIL İZİN VERİR

Kilise satış ilanına dair görseli sosyal medya hesabından paylaşan HDP Milletvekili Garo Paylan, “Bursa’da satılık Ermeni Kilisesi” İbadethane satılır mı? Toplum ve devlet buna nasıl izin verir? Yazıklar olsun!” sözleriyle gelişmeye tepki gösterdi.

“Bursa’da satılık Ermeni Kilisesi”

İbadethane satılır mı?

Toplum ve devlet buna nasıl izin verir?

Yazıklar olsun! pic.twitter.com/8huCrMtg8n — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) January 17, 2021

(HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi