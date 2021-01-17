Sular çekildi, kaya mezarlar ortaya çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Bizans İmparatoru 1. Justinyen (Justinianos) döneminde Berdan Irmağı altında kalan Tarsus Şelalesi’ndeki Roma kaya mezarları, suların çekilmesi ile birlikte ortaya çıktı.

6’ncı yüz yılda Bizans İmparatoru 1. Justinyen tarafından şehri sel baskınlarına karşı korumak için Berdan Irmağı yatağının yönününün değiştirmesiyle sular altında kalan ve Tarsus Şelalesi olarak bilinen bölgede 10 metre içinde bulanan konglomera kaya mezarları ve odalar, kuraklık nedeniyle ortaya çıktı. Ülke genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle Berdan Barajı’ndan ırmağa su gitmemesi nedeniyle Tarsus Şelalesi’nin ilk kez bu kadar susuz kaldığı kaydedildi.

Kaya mezarları ve odaların halen orijinalliğini koruduğunu anlatan Sosyolog Turizmci Nadir Durgun, “Tarsus Şelalesi altındaki Roma kaya mezarlarının bulunduğu yerdeyiz. Normalde buraya girmek çok zor. Üzerinden aşırı su aktığı için girilmesi mükün olmuyor. Ama kuraklık olduğu için girebildik. Üzerimizden Berdan Nehri akıyor. Normalde bu nehir Antik Çağ’da şehrin tam merkezinden akıyordu. İsmi o dönemde Kydnos. Şehir merkezinden akarak lagüne dökülüyordu.

Fakat bahar aylarında aşırı yağış ve kar erimesinden bu nehir taşıyor daha sonra Bizans İmparatoru, Justinyen döneminde nehrin yatağı değiştiriliyor. Burada eski Roma kaya mezarlarının bulunduğu yerin üzerinden akıtmasıyla birlikte burada bir şelale oluşuyor. Daha sonra Justinyen, Baç Köprüsü dediğimiz köprüyü de inşa ediyor ve şehri bu şekilde su baskınlarından kurtarıyor” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi