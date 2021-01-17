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Oşin Çilingir’e saygı

2021-01-17

OHANNES ŞAŞKAL

Bir insan yaşadı – özgürlük fikriyle
İndiğinde ruhunun yeraltı madenlerine
Şevkle ulaştı kendi cevherine
Işıltısı saklı içinde

Bir insan yaşadı – bilgeliğiyle
Açtı gönül kapılarının kilitlerini bir bir
O çilingir maharetiyle
İnceliği saklı içinde

Bir insan yaşadı – taze ümitle
Hırçın denizlerle boy ölçüşmeye
Bir oşinograf titizliğiyle
İçtenliği saklı içinde

Bir güzel insan yaşadı – soluğu yettiğince
Ve saçtı cömertçe öz ışığını insan kardeşlerine
Sessizce göçerken dünyamızdan
Düşleri saklı içinde

Agos

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