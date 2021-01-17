Oşin Çilingir’e saygı

OHANNES ŞAŞKAL

Bir insan yaşadı – özgürlük fikriyle

İndiğinde ruhunun yeraltı madenlerine

Şevkle ulaştı kendi cevherine

Işıltısı saklı içinde

Bir insan yaşadı – bilgeliğiyle

Açtı gönül kapılarının kilitlerini bir bir

O çilingir maharetiyle

İnceliği saklı içinde

Bir insan yaşadı – taze ümitle

Hırçın denizlerle boy ölçüşmeye

Bir oşinograf titizliğiyle

İçtenliği saklı içinde

Bir güzel insan yaşadı – soluğu yettiğince

Ve saçtı cömertçe öz ışığını insan kardeşlerine

Sessizce göçerken dünyamızdan

Düşleri saklı içinde

Agos