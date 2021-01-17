Dink’in önünde vurulduğu binanın duvarında güvercinler uçuyor

Hrant Dink’in önünde katledildiği Sebat Apartmanı’na projeksiyonla güvercinler ve Dink’in görüntüsü yansıtıldı.

DUVAR – Agos Gazetesi’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 14’uncu yılında çeşitli etkinliklerle anılırken, gazetenin eski ofisinin bulunduğu Şişli’deki Sebat Apartmanı’na projeksiyonla güvercin ve Hrant Dink’in görüntüsü yansıtıldı.

Projeksiyon gösterisi, 19 Ocak akşam saatlerine kadar devam edecek.

Hrant Dink Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Bu akşamdan itibaren 19 Ocak’a kadar saat 18.00 sonrası İstanbul, Sebat Apartmanı’na güvercinler eşlik ediyor” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

Bu akşamdan itibaren 19 Ocak'a kadar saat 18.00 sonrası İstanbul, Sebat Apartmanı'na güvercinler eşlik ediyor. #BuradasınAhparig #HrantDink pic.twitter.com/Ns9xkYjohw — Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) January 17, 2021

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