6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARI VE RİZELİLERİN ÖRNEK DAVRANIŞI

1955 yılının 6 ve 7 Eylül günleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. İşte böylesine bir tabloda Rize şehrinin önde gelenleri Vali öncülüğünde bir kampanya başlatırlar. Gayrimüslim azınlıkları için başlattıkları kampanyaya ilk katkı da kendilerinden gelir.

ÜLKEMİZ İÇİN KARA GÜNLER

Kıbrıs Türklerine yapılan baskılar, Türkiye’de hem siyasetin hem de kamuoyunun ilk gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Dışişleri yetkilileri Londra’da Kıbrıs temaslarına devam ederken, İstanbul’da bir haber yayılır: Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve bomba atıldı. Basın yoluyla halkı galeyana getiren gruplar ve şehre dışarıdan getirilen kitleler 6 Eylül akşamı İstanbul’da, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yağma ve yıkım eylemi gerçekleştirdi. İstanbullu gayrimüslim azınlıkların evleri, işyerleri, okulları, kiliseleri, haçları ve değerli eşyaları yakılalı ve tahrip edilir. Resmi kaynaklara göre 4 bin 214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul tahrip edildi.

RİZELİLERE YAKIŞIR ÖRNEK DAVRANIŞ

12 Eylül 1954 tarihli Rize’nin Sesi Gazetesi “Şehrimizde 6 Eylül felaketlerine yardım komitesi” başlıklı haberinde şu bilgilere yer veriyor: 6 Eylülde İstanbul ve İzmir’de vuku bulan hadiseler de zarar gören vatandaşlara yardım için Sayın Valimiz Hakkı Ülken’in riyasetinde belediyede bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya katılanlar arasında sekiz kişilik bir komite oluşturulmuş ve faaliyete geçilmiştir. Toplantıda hazır bulunanlardan teberruların miktarını veriyoruz.

KAMPANYA BAŞLATAN RİZELİLER

Rize’nin Sesi Gazetesi oturuma katılım sırasıyla listeyi şu şekilde yayınlıyordu: Yahya Eminoğlu Sabrı (100 lira), Fevzi Saruhan (50 lira), Nazım Tarakçıoğlu (20 lira), Ali Saip Güvelioğlu (20 lira), Kemal Karadeniz (10 lira), Ali Tufanoğlu (25 lira), Bahattin Coşkun (25 lira), İbrahim Kazancı (50 lira), Mustafa Ardal (10 lira), Hamdi Özen (10 lira), Gafur Kopuz (25 lira), Süleyman Çoğalmış (100 lira), Osman Varlı (100 lira), Ali Mercan (25 lira), Ahmet Vardal (100 lira) ve Vali Hakkı Ülken (30 lira).

https://www.rizeninsesi.net/haber-6-7-eylul-1955-olaylarI-ve-rizelilerin-ornek-davranIsI-179328.html