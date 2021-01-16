Kaftancıoğlu’nun terör ve Ermeni soykırımı tweetlerine CHP’den destek geldi

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CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun attığı tweetler konuşulmaya devam ediyor. Ermeni soykırımını kabul eden ve terör örgütü yöneticilerine sahip çıkan Kaftancoğlu’nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı savundu.

Habertürk’te canlı yayına katılanCHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun attığı tweetleri savunarak yargıyı suçladı.

Salıcı’nın sözleri şöyle:

Ermeni soykırımı ile ilgili tweetleri var Canan Kaftancıoğlu‘nun Sakine Cansız tweetleri var. Bunu kabul ediyor. Ermeni soykırımı ile ilgili tweetleri Kaftancoğlu kendisi attmadığını bu tweetin oluşturulduğunu söylüyor. Ancak mahkeme kimin oluşturduğunu araştıralım demiyor. Bu mudur adalet?

Kaftancıoğlu neler söylemişti?

Canan Kaftancıoğlu, PKK terörist Sakine Cansız ile ilgili attığı bir tweetinde “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” sözlerini kullanmış, örgüt mensubuna bu şekilde destek vermişti. Ardından da bu tweetini silmişti.



Yine Kaftancıoğlu, MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için ise “Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!’ demişti. Kaftancıoğlu’nun Taksim’deki Gezi kalkışması sırasında ise, “Devlet katil değil seri katil…” dediği görülmüştü.



Canan Kaftancıoğlu; 24 Nisan 2012 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’yi hedef alarak, “Tarihte bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’te” ifadelerini kullandı.

9 yıl 8 ay 20 gün hapis cazasına çarptırıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan ceza aldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu’nu PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi konumunda olan ve kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Kaftancıoğlu’nu, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a yönelik “kamu görevlisine alenen hakaret etmek” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun alenen icra edilmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkarmıştı. Kaftancıoğlu’nun üzerine yüklenen suçu, bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle de ceza 1 yıl 6 ay 20 güne çıkarıldı.

Kaftancıoğlu’nu, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, fiili alenen işlenmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 9 aya çıkarmıştı. Mahkeme, sanığın üzerine yüklenen suçu bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle ceza 2 yıl 4 aya çıkarıldı.



Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu’nu “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, bu cezayı da suçun birden çok işlenmesi nedeniyle 1 yıl 8 aya yükseltti.

Bazı paylaşımların darbe girişiminin yaşandığı zaman dilimin hemen akabinde olduğuna dikkat çeken yerel mahkeme, Kaftancıoğlu’nu “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmış, bu suçun birden çok kez işlediğinin anlaşılması üzerine cezayı 2 yıl 8 aya çıkardı.

İstinaf hapis cezasını hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi; CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na yaptığı paylaşımlar nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Canan Kaftancıoğlu’na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, ”kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, ”Cumhurbaşkanına hakaret”, ”halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve ”terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 6 Eylül 2019’da verilen mahkumiyet hükümlerine karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

İstinaf, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Bu kapsamda yerel mahkemece Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasını hukuka uygun bulan daire, kararını temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle aldı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/kaftancioglunun-teror-ve-ermeni-soykirimi-tweetlerine-chpden-destek-geldi-1502587.html