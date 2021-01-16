Hrant Dink etkinliklerle anılıyor

Her yıl Hrant Dink’in vurulduğu yerde, Osmanbey’deki eski Agos önünde yapılan 19 Ocak anması bu yıl pandemi koşulları nedeniyle internet üzerinden yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca çeşitli kurumlar da internet üzerinden anma etkinlikleri düzenliyor.

2007’den bu yana cinayet davasını takip eden ve 19 Ocak anma törenlerini organize eden Hrant’ın Arkadaşları grubu bu yılki anmanın 19 Ocak Salı günü saat 14.45’ten itibaren internet üzerinden canlı yayınlanacağını açıkladı.

Bu yıl diğer Hrant Dink’i anma etkinlikleri de pandemi koşulları nedeniyle internet üzerinden yapılıyor.

Nor Zartonk İnisiyatifi’nin 17 Ocak Pazar günü gerçekleştireceği etkinlik saat 17.00’de başlayacak. Etkinlikte Mahir Özkan, İnci Hekimoğlu, Turgut Öker, Gayane Ayvazyan, Adrian Lomlomdjian, Yektan Türkyılmaz, Aris Nalcı, Alin Ozinian konuşmacı olarak yer alacak. Türkçe ve Ermenice dillerinde olacak etkinlikte ayrıca Devrim Kavalli bir dinleti sunacak. Etkinlik Nor Zartonk’un facebook hesabından canlı olarak izlenebilecek. (www.facebook.com/norzartonk/live)

Nor Zartonk 19 Ocak Salı günü de yine aynı adresten izlenebilecek bir etkinlik düzenliyor.

DurDe Platformu’nun etkinliği 16 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 17.00’de başlayacak etkinlikte Fethiye Çetin, Bülent Aydın, Canan Coşkun, Fatma Akdokur, Tibet Şahin konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik www.facebook.com/DurDe.Platformu adresinden canlı olarak izlenebilir.

Kanada’daki Bolsahay Center 19 Ocak Salı günü yerel saatle saat 20.00’de internet üzerinden bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin ayrıntılarına kurumun facebook adresinden ulaşılabilir.

Gazetemiz yazarlarından Pakrat Estukyan’ın katılacağı etkinlik ise 23 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. “Hrant’sız 14 yıl” başlıklı etkinlik /www.facebook.com/Bolsevizm/ adresinden izlenebilir.

Agos