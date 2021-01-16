Ermeni Patrikhanesi eski Başpiskoposuna ağır itham!

Türkiye Ermeni Patikhanesi Eski Başpiskoposu Aram Ateşyan sosyal medya üzerinden hakkında ağır hakaretlerde bulunan bir Ermeni’den şikayetçi oldu. Eski Başpiskopasa ‘Din adamı kılıklı dalaverecinin tekisin’ diyerek paylaşımda bulunan şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK

Türkiye Ermeni Patikhanesi Eski Başpiskoposu Aram Ateşyan sosyal medya üzerinde hakkında ağır hakaretlerde bulunan bir Ermeni’den şikayetçi oldu. Başpiskopas Ateşyan tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde facebook isimli sosyal platfor sitesinde açılan kapalı bir grupta şahıs hakkında küçük düşürücü, onu ve saygınlığını zedeleyen sözlerin sarf edildiğini anlattı.

“PATRİKHANENİN PARASINI ÇALDI”



Şikayete konu ifadeleri Ermeni olduğu anlaşılan Garo K.’nin paylaştığı anlatılan dilekçenin devamında, “Düşünce Platformu isimli kapalı grupta Garo K., isimli şahıs tarafından ‘Edep yoksunu din adamı kılığındaki dalavereci iş adamı. Patrikhanenin parasını cebellezi etmiş bir yalancısın.’ şeklinde ifadelerle ağır hakaretlere toplumda algı operasyonu yapılması amaçlanıyor.” diyerek şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

PAYLAŞIMLARI KABUL ETTİ



Aram Ateşyan’ın şikayeti sonrası şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Garo K., söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu, paylaşımda Ateşyan’a ait kimlik numarası ve gayrimenkullerinin listesini paylaştığını, farklı zaman dilimlerinde paylaşımlarda bulunduğunu kabul etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Garo K.’nın Türkiye Ermeni Patikhanesi Eski Başpiskoposu Aram Ateşyan’a yönelik ‘Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret’ suçunu işlediğini belirterek 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/16/ermeni-patrikhanesi-eski-baspiskoposuna-agir-itham