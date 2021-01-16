Diyarbakır’da kayıp yakınları Hrant Dink’i andı

Kayıp yakınları ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin her hafta düzenlediği “Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” eyleminde bu hafta Gazeteci Hrant Dink anıldı.

Kayıp yakınları eyleminin 623’üncü haftasında 19 Ocak 2007’de katledilen Ermeni gazeteci Hrant Dink dosyasını paylaştı. Eylemde Dink cinayeti davasının Türkiye’deki hukukun geldiği durumu gözler önüne serdiği belirtildi.

Kayıp yakınları ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin her hafta düzenlediği “Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” eyleminin 623’üncüsü, internet üzerinden online gerçekleştirildi. Bu haftaki eylemde, 19 Ocak 2007 tarihinde suikast sonucu öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink’in yaşamına yer verildi. Dink’in yaşam öyküsünü İHD Diyarbakır Şubesi Yürütme Kurulu ve Kayıp Komisyonu üyesi Gurbet Yavuz anlattı.

Yavuz, 2020 yılı verilerine göre Türkiye’nin dünya basın özgürlüğü bağlamında 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer aldığını aktararak Türkiye’de bugüne kadar 66 gazetecinin öldürüldüğünü ve 67 gazetecinin ise cezaevlerinde tutulduğunu belirtti.

Türkiye’deki gazetecilerin maruz kaldığı durumu hatırlatan Yavuz, daha sonra Gazeteci Dink’in hayat hikayesini paylaştı.

Gazeteci Dink’in yaşamı boyunca her fırsatta Türkiye’deki halkların barış içinde yaşamasını savunduğunu ifade eden Yavuz, Dink’in ilk olarak 2002 yılında Urfa’da verdiği bir konferansta “Ben Türk değil Türkiyeliyim ve Ermeniyim” dediği için “Türklüğü aşağılamaktan” üç yıl boyunca yargılandığını ve sonra beraat ettiğini fakat sonrasında 1915’te Ermeni halkının maruz kaldığı olaylara ilişkin “1915’te olan bir soykırımdı çünkü dört bin yıldır bu topraklarda yaşayan bir halk ve onun uygarlığı artık yok” dediği için bazı karanlık odaklar için artık hedef haline geldiğini dile getirdi.

Dink cinayeti ile Türkiye’deki hukuki durumun çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildiğini belirtilerek “Faillerin kamu görevlisi olduğu tüm dosyalarda olduğu gibi cezasızlık politikasına giden tüm pratikler sergilenmiştir. Ancak avukatların çabaları ve Türkiye’de değişen siyasi atmosfere göre dosya şekil almıştır. Ancak hâlâ sanık olmayan, korunan üst düzey kamu görevlisi failler bulunmaktadır. Bu sebeple kamu görevlilerinin fail olduğu bütün dosyalarda adil bir yargılama içerisinde faillerin cezalandırılacağı umuduyla mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi. (Diyarbakır/MA)

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