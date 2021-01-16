Bu diyarda Ermeni olmak (video)

Avukat Fethiye Çetin, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin, “Milliyetçilik Tartışmaları- Ne Mutlu Eşitim Diyene!” başlıklı seminer dizisinde bir konuşma yaptı. Çetin’in konuşması kurumun Youtube sitesinden de yayınlandı.

Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin konuşmasında Türkiye’de Ermeniler’in ve gayrimüslimlerin tarih boyunca yaşadıkları hukuki sorunları ve eşitsiz uygulamaları örneklerle ve Hrant Dink’in tanıklıklarıyla anlatıyor. Çetin’in konuşmasına alttaki linkten ulaşılabilir:

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