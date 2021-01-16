Boğaziçi öğrenci ve hocalarına uluslararası destek

Melih Bulu’nun okullarına rektör olarak atanmasının ardından yaptıkları eylemler nedeniyle polis şiddetine maruz kalan, evleri basılıp gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve onlara destek veren öğretim üyelerine uluslararası akademisyen camiasından da ‘yanınızdayız’ mesajı geldi. 52 ülkeden 2 bin 250’yi aşkın akademisyen imza toplayıp bir bildiri yayınlayayarak hem öğrenci ve hocalara destek verdi, hem de Melih Bulu’ya “Rektörlüğü bırak” çağrısı yaptı.

DUVAR- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, rektör olarak Melih Bulu’yu atamasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerine uluslararası destek geldi. Academic Solidarity Network (Akademik Dayanışma Ağı), Academics for Peace (Barış için akademisyenler) gibi akademisyenlerden oluşan 12 grubun başlattığı imza kampanyasına ABD’den Hindistan’a, Bolivya’dan Hong Kong’a kadar 52 ülkeden 2 bin 250’yi aşkın imza atıldı.

Daha sonra serbest bırakılan ogrencilerin gozaltına alınmalarının ardından hazırlanıp imzaya açılan metnin tamamı şöyle: “AKP hükümeti, bireylerin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra üniversitelerin ve sivil kuruluşların özerkliği ilkesinin altını oymaya devam ediyor. Son olarak, polis, AKP’nin İstanbul’daki Boğaziçi Üniversitesi üzerinde siyasi denetim kurma girişimini barışçıl bir şekilde protesto eden onlarca öğrenciye saldırdı ve gözaltına aldı.

1 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılı 676 no’lu KHK’yı iktidar partisinin destekçilerinden Profesör Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atamak için kullandı. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi değildir ve bu, üniversitenin yerleşik kural ve uygulamalarını ihlal eden bir durumdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ni kontrolü altına alma yönündeki bu girişimi, fakülte ve öğrenci protestolarının yaygınlaşmasına neden oldu. Hükümetin tepkisi ise acımasız oldu. Erdoğan öğrencileri “terörist” olarak nitelendirdi ve özellikle LGBTİ + öğrenciler tacizin hedefi oldu. Polis, silahlarla ev baskınları düzenledi, gözaltına aldı, protestocuları soyarak aradı ve işkence yaptı.

Aşağıda imzası bulunan bizler, bu eylemleri kınıyor, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz. Profesör Bulu’ya pozisyonunu bırakması çağırısını yapıyoruz. Türk hükümetini halen tutuklu bulunan öğrencileri serbest bırakmaya, tüm suçlamaları geri çekmeye ve akademik özgürlüğe ve üniversite özerkliğine saygı göstermeye çağırıyoruz.”

DESTEKLEYEN KURUMLAR:

Research Institute on Turkey

Academic Solidarity Network

PEN America

Turkey Human Rights Litigation Support Project

Academics for Peace – North America

Academics for Peace – Germany

Scholars at Risk (SAR)

SAR – Italy

EuroMed Rights

Interflugs – Berlin

SUNY Graduate Student Employees Union (GSEU) – New York

Politics Department at Ithaca College, NY

İMZACILARIN ÜLKELERİ

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Ermenistan, Kanada, Şili, Çin, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İran, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Lübnan, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Panamá, Polonya, Portekiz, İskoçya, Sırbistan, Sierra Leone, Singapur, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay.

(HABER MERKEZİ)

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