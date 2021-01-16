Biz ‘Bitti’ demeden bu dava bitmez

Her sene 19 Ocak’ta gerçekleştirilen Hrant Dink Anması bu sene çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

Hrant Dink Vakfı tarafından yapılan duyuru şöyle: ‘Hrant Dink’in öldürülmesinin 14.yılında, anma pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşiyor. Her yıl, Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde yapılan anma töreni bu yıl çevrimiçi yapılacak. Anmaya katılmak için 19 Ocak, Salı günü, Türkiye saati ile 14.45′te www.hranticinadaleticin.org adresini ziyaret edebilir ve ‘Buradasın Ahparig’ yazan çevrimiçi pankartlarınızı Hrant Dink’in öldürüldüğü yere bırakabilirsiniz.

Sitede, gün boyunca Hrant Dink hakkında yayınlar yapılacak. Rakel Dink, eşi Hrant Dink’in öldürüldüğü Sebat Apartmanı önünden seslenecek ve her yıl Hrant’ın Arkadaşları adına yapılan anma konuşması da çevrimiçi olarak yine bu siteden yayınlanacak.



19 Ocak anması bu yıla mahsus olarak sanal ortamda gerçekleşecek. Hrant’ın Arkadaşları gelecek sene 19 Ocak’ta yine kalabalıklarla Hrant Dink’in düştüğü yerde olacaklar ve arkadaşlarını yine her zamanki yerde anacak ve adalet taleplerini dile getirecekler.



* Saat 14:45 – 15.30 arası Türkçe – İngilizce simültane çeviri olacaktır.’

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https://www.avlaremoz.com/2021/01/16/biz-bitti-demeden-bu-dava-bitmez/