Bahçeli: Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. “Geçtiğimiz yıla damgasını vuran, milli gönülleri sevince boğan Karabağ Zaferi Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılarından birisidir. Bu kapsamda Karabağ’ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğu tescil edilmiş, esaret zincirleri sökülüp atılmıştır” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Karabağ’ın canevi mertebesinde bulunan Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan’ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra, Şuşa öyle bir yerdir ki, Türk kültür ve tarihinin simgesidir .

. Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa’nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur.

Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 16, 2021

Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir.

Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkânlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır. Azerbaycan Ulusal Marşı 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edilmiştir. Söz yazarı Merhum Ahmet Cevat, bestecisi de Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli’dir. İnşasını arzuladığımız ilkokulun adı Üzeyir Hacıbeyli, temel atma günü de önümüzdeki 30 Ocak 2021 tarihi olabilecektir.”

Azerbaycan Ulusal Marşı 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edilmiştir. Söz yazarı Merhum Ahmet Cevat, bestecisi de Şuşa doğumlu Merhum Üzeyir Hacıbeyli’dir. İnşasını arzuladığımız ilkokulun adı Üzeyir Hacıbeyli, temel atma günü de önümüzdeki 30 Ocak 2021 tarihi olabilecektir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) January 16, 2021

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Sputnik Türkiye