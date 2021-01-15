Yeşilçam’ın tonton dedesi Nubar Terziyan ünlü şarkıcının dayısıymış… Nubar Terziyan ölümünün 27. yılında anılıyor!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam’ın ton ton dedesiNubar Terziyan vefatının 27. yılında anılıyor. rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan’ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan’ın kız kardeşinin oğluydu. Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik…

Yeşilçam filmlerinde babacan ve ton ton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan. Yeşilçam’ın ton ton dedesi Nubar Terziyan vefatının 27. yılında anılıyor.

Rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı.





1994 yılında İstanbul‘da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan‘ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?





Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan‘ın kız kardeşinin oğluydu.





Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik…

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Yeşilçam‘ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon’un dayısıdır.

https://www.sabah.com.tr/galeri/magazin/yesilcamin-tonton-dedesi-nubar-terziyan-unlu-sarkicinin-dayisiymis-nubar-terziyan-olumunun-27-yilinda-aniliyor/61