Yeni bir gazete yayın hayatına başladı: Oksijen

Haftalık pazar gazetesi ‘Oksijen’, bugün itibariyle ilk kez okurlarının karşısına çıktı.

Türkiye bugün itibariyle yeni bir basılı gazeteyle tanıştı. Oksijen adını taşıyan haftalık gazete kitap eki, hafta sonu ekleri, röportajları ve dosya konularıyla gazeteciliğe yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Vatan gazetesinin kurucusu ve eski sahibi 64 yaşındaki Zafer Mutlu’nun sahipliğinde çıkan gazetenin genel yayın yönetmenliğini Milliyet’in eski yayın yönetmeni Tayfun Devecioğlu yapıyor.

Gazetenin haber müdürü ise Vatan’ın eski genel yayın yönetmenlerinden İsmail Yuvacan. Gazetenin yazı işlerinin başında ise yine Milliyet’ten Umut Alphan ve İlke Gürsoy var.

Gazetede Hürriyet’te televizyon yazıları kaleme alan Elçin Yahşi, Hürriyet’in ekonomi servisinde çalışan Elif Ergu Demiral da yer alacak. Demiral, Yeni girişimciler, kadınlar ve çevre konularında yazılar kaleme alacak.

Oksijen’in yazar kadrosunda ise Daron Acemoğlu, Zülfü Livaneli, Yılmaz Erdoğan, Ayşe Özyılmazel, Ayşegül Çoruhlu, Bekir Ağırdır, Cem Say, Devrim Devecioğlu, Gamzer Aral, Levent Erden, Zeynep Miraç gibi isimler var.

Cuma günleri bayilerde yer alacak gazetenin yayın anlayışı hafta sonuna uygun olarak özel televizyon sayfaları, dijital platformlar, magazin, ekonomi haberleri ve özel dosyalar ile kitap eki, seyahat ve doğa yazıları kültür sanat haberlerine yer verilecek. Gazete, iş ve ekonomi çevrelerine yoğunlaşan bir anlayışta olacak.

Financial Times’ın Türkçe yayın haklarını elinde bulunduran gazete, sayfalarında Financial Times’ın önemli dosyalarına ve haberlerine de yer verecek.

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(HA)

bianet