Tuma Çelik davasında ‘yardım’ suçlaması

Mesut Hasan Benli

Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçuna ilişkin yapılan soruşturmada, Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil T.’nin de şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında hazırlanan iddianamede, Evgil T. yönünde evrakın ayrıldığı, şüphelinin milletvekili olmaması ve suç yerinin Midyat olması nedeniyle, 18 Mart 2020 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi. Midyat savcılığının şüpheli Evgil T. hakkındaki soruşturmayı halen sürdürdüğü iddianameye yansıdı.

‘AYAKLARINA SIKARIM’

Tecavüze uğradığını öne süren mağdur D.K., Batman ve Midyat Cumhuriyet Başsavcılıklarına verdiği ifadelerde Evgil T.’ye birçok kez giderek Tuma Çelik’in ihraç edilmesini ya da istifa ettirilmesini istediğini, Evgil T.’nin de kendisine “Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım, seni Midyat topraklarından barındırmam” şeklinde defalarca tehdit ettiğini, bunun üzerine Midyat’ta bulunan Süryani Derneği’ni taşladığını anlattı. D.K. ayrıca bu olay nedeniyle Evgil T.’nin kendisi hakkında şikâyette bulunduğunu belirtti. D.K. şikâyetten vazgeçilmesi karşılığında kendisine “partiye yönelik yıpratma çabalarıdır, Tuma Çelik ile hakkımızda çıkanlar dedikodudur” şeklinde evrak imzalattırıldığı ve bu nedenle şikâyetten vazgeçtiğini belirtti.

Ankara Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede bu olaya ilişkin soruşturmanın da halen devam ettiği belirtildi.

Hürriyet Gazetesi