“Popov’a katılıyorum” – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, bir zamanlar anlaşmazlığın çözümü için eksiksiz bir temel ilkeler seti içerdiği için Kazan belgesine rıza gösterdi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Ulusal Meclis’te gazetecilerle yaptığı görüşmede, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın makalesine ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı Igor Popov’un yorumlarına atıfta bulundu.

Paşinyan, “44 Günlük Savaşının Kökenleri” başlıklı makalesinde Karabağ sorununun çözümüne yönelik Rusya önerilerinin Dağlık Karabağ’ın statüsüne değinmediğini ve sadece 7 bölgenin Azerbaycan’a geri dönüşüne atıfta bulunduğunu kaydetti. Popov dün bunu yalanlayarak, Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik teklifinin ilk aşamada 5 bölgeyi, ikinci aşamada ise 2 bölgeyi Azerbaycan’a iade etmek olduğunu söyleyerek bu süreci Dağlık Karabağ’ın statüsünün belirlenmesi ile ilişkilendirdi.

Ayvazyan, “Kazan belgesinin Azerbaycan tarafından reddedilmesinden sonra bile görüşmeler temel ilkeler temelinde devam etti. Savaş sırasında Azerbaycan temel ilkeler üzerinde müzakerelere devam etme kararı aldı. Artakh’ın statüsünün ihtilaf çözümünün en önemli ilkesi olduğu konusunda Popov’a katılıyorum.oldu ve hala duruyor” dedi.

Ona göre 9 Kasım 2020 belgesi, çatışmanın çözümüne ilişkin bir belge değil, bazı temel ilkeleri içeren ateşkesle ilgili bir belgedir. Bakan, tüm temel ilkeler, özellikle Artsakh’ın statüsü meselesi burada özetlenmezse, anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamayacağını belirtti.

“Kazan belgesinin Azerbaycan tarafından reddedilmesinden sonra bile görüşmeler temel ilkeler temelinde devam etti. Savaş sırasında Azerbaycan temel ilkeler üzerinde müzakerelere devam etme kararı aldı. Artakh’ın statüsünün ihtilaf çözümünün en önemli ilkesi olduğu konusunda Popov’a katılıyorum” dedi.

Ona göre 9 Kasım 2020 belgesi, çatışmanın çözümüne ilişkin bir belge değil, bazı temel ilkeleri içeren ateşkesle ilgili bir belgedir. Bakan, tüm temel ilkeler, özellikle Artsakh’ın statüsü meselesi burada özetlenmezse, anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamayacağını belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu