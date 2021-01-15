“Hrant Dink’i bulunduğumuz yerde anıyoruz”

Tilbe Saran, Ercan Kesal, Derya Alabora, Boğos Çalgıcıoğlu ve Serra Yılmaz, Hrant Dink için seslendirdikleri videoda ’19 Ocak’ çağrısı yaptı.

2007’den bu yana cinayet davasını takip eden ve 19 Ocak anma törenlerini organize eden Hrant’ın Arkadaşları grubu, YouTube sayfaları üzerinden hazırladıkları videolarla herkesi bulunduğu yerde ekranları başında Hrant Dink’in anmaya çağırıyor.

TIKLAYIN – Hrant Dink anması salgın nedeniyle internet üzerinden yapılacak

Çağrı metnini Gaye Boralıoğlu’nun yazdığı, Tilbe Saran, Ercan Kesal, Derya alabora, Boğos Çalgıcıoğlu ve Serra Yılmaz’ın seslendirdiği, Ümit Kıvanç’ın ise video haline getirdiği çalışma şöyle:

“Sen İstanbul’un rüzgarında, Fırat’taki su zerresinde, Ararat’ın tepesindeki bulutlardasın.

“Sen Orta Doğu’da bir kız çocuğunun gözyaşında, Güney Amerika’da bir yerlinin nefesinde, Afrika’da bir çiftçinin alın terindesin.

“Sen aklın erdiği, gözün gördüğü, kalbin hissettiği her yerdesin. Sen daima buradasın ahparig!”

19 Ocak’taki anma töreni bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle saat 14.45’te hranticinadaleticin.org adresinde yapılacak. (HA)

bianet