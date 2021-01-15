Ermenistan Metsamor nükleer santralinin faaliyetini 2026’dan sonra da uzatacak

Ermenistan Hükümeti’nin 14 Ocak tarihinde gerçekleşen oturumunda 2040 yılına kadar Ermenistan’ın Enerji alanında kalkınmanın stratejik programı onaylandı.

Programda yer alan ifadelere göre Ermenistan Metsamor nükleer santralinin faaliyet süresi 2026 yılından sonra da uzatılması hedefleniyor ve yeni nükleer santrali inşa etme niyetinden vazgeçilmiyor.

Metsamor Nükleer santralinin iki jeneratörleri (№3 ve №4) 2018-19 yıllarında değiştirildi. №3 jeneratörü 2020 yılında kontrolden geçti, №4 jeneratörü ise 2021 yılında kontrolden geçecek.

2026 tarihinden sonra Metsamor nükleer santralinin faaliyetini 2036 yılına kadar uzatmaya karar verilirse bunun için 150 milyon dolarlık yatırım gerekecek.

Nükleer Santralinin var olması Ermenistan’ın eneji alanında bağımsız olmasını sağlıyor ve ülkeye giren doğal gazdan bağlılığını hafifletiyor.

ERMENİ HABER AJANSI