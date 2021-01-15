Dağlık Karabağ sorununun çözümü AGİT öncelikleri arasında yer alıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linden, Daimi Konsey’e sunulan önceliklerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununun çözümünden bahsetti. Bu haber, AGİT’in resmi web sitesinde bildirildi.

Dağlık Karabağ, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Beyaz Rusya’daki krizlere dikkat çeken Linde, “Bölgesel ihtilafları çözmek en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor” dedi.

Linde, “Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler ve bu çatışmaların neden olduğu acılar kabul edilemez” dedi.

İnsani sonuçların hafifletilmesini desteklemek için tüm çatışmalarda uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunacağını vurguladı. Linde, mevcut başkan olarak doğrudan paydaşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve çözüm arayışını kolaylaştırmak için AGİT’in iyi hizmetlerini sunduğunu vurguladı.

2021 AGİT dönem başkanlığını İsveç yürütmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu