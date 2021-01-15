Bir ‘SATILIK KİLİSE’ daha

Cemaati kalmayan ve özel mülkiyete geçen kiliselerin satış ilanlarına bir yenisi eklendi. Bursa merkez Yıldırım İlçesi’nde, Namazgah Caddesi ile Yeşil Caddesi’ni birbirine bağlayan Akdemir Sokak’ta yer alan Tarihi Ermeni Kilisesi satılığa çıkarıldı. Emlak satışı da yapılan bir sitede yer alan bilgilere göre kiliseye 6.000.000 TL değer biçildi.

Satışa konu olan yapı Bursa Ermeni Katolik Kilisesi olarak geçiyor. İlanda “kilisenin 19. yüzyılda inşa edildiği bilinmektedir ibaresi” de yer alıyor. Kilisenin tarihiyle ilgili bilgilendirmede bölgede yaşayan Ermeni nüfus için inşa edilen kilisenin mübadele sonrası nüfusun ayrılması nedeniyle özel mülkiyete geçtiği, 1923 yılından itibaren bir süre tütün deposu, ardından da dokuma fabrikası olarak kullanıldığı belirtiliyor. Kilise binasının girişinde tarihçesine ait bilgilendirme panosu yer alıyor. İlanda kilisenin turizm amaçlı restore edilebileceği, butik otel haline getirilebileceği, müze veya kültür merkezi olarak da değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Bursa’nın Setbaşı Mahallesi’nde bulunan 300 yıllık bir başka Ermeni kilisesi de geçtiğimiz yıllarda alışveriş sitesinde 1.5 milyon dolardan satılığa çıkarılmıştı. Söz konusu sitede geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansıyan “Mardin Merkezde Satılık 1700 Yıllık Tescilli Kilise Binası” ilanı da yer alıyor.

(ADİP)



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