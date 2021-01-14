Yabancılar için Ermenistan’a giriş yasağı kaldırıldı

Ermenistan vatandaşı olmayanlar için kara yoluyla ülkeye giriş yasağı kaldırıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Ocaktan itibaren tüm yabancı ülke vatandaşları, hem hava, hem kara yoluyla Ermenistan’a girebilir.

Bununla birlikte, Ermenistan’ın kara sınırından giriş yapan yabancılar, en fazla 72 saat önce yapılan koronavirüs testinin olumsuz sonucunu gösteren belgeye sahip olmalı.

Belge, Rüsça, Ermenice veya İngilizce olabilir ve testi yapan sağlık merkezi ile giriş yapanın tüm ayrıntılı bilgilerini içermeli.

Hatırlanacağı üzere, Mart 2020 tarihinden beri Ermenistan’a yabancı ülke vatandaşlarının girişi koronavirüs salgını nedeniyle yasaklanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI