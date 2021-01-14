Putin Erdoğan görüşmesi

Putin, 11 Ocak toplantısının sonuçlarını Erdoğan’a sundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 11 Ocak’ta Moskova’da Dağlık Karabağ ile ilgili 9 Kasım 2020 tarihli kararının görüşüldüğü üçlü toplantısının sonuçlarını sundu.

Kremlin’in internet sitesine göre, görüşmelerin ana sonuçlarından biri, Azerbaycan’ın Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirme istekliliğinin tesis edilmesi, barışçıl bir yaşamın kurulması ve ekonomik ve ulaşım bağlarının engellenmemesi için pratik işbirliğine hazır olmasıdır.

Dağlık Karabağ çevresindeki durumun genel istikrarı göz önüne alındığında, bu yönde bir dizi önemli adımlar üzerinde anlaşmak mümkündü.

Recep Tayyip Erdoğan da Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununun ana çözüm sürecindeki çabalarına, bölgedeki ekonomik kalkınma için karşılıklı yarar sağlayan projelerin teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere Rusya-Türkiye eylemlerinin koordinasyonunun sürdürülmesi lehine desteğini ifade etti.

Çatışma bölgesinde bir Rus-Türk ateşkes kontrol merkezinin kurulmasının bazı nüanslarına değinildi.

İkili gündem tartışılırken, karşılıklı ticaret hacminin artırılması, kilit alanlarda işbirliğinin genişletilmesi, koronavirüs salgını ile mücadelenin yanı sıra aşıların üretimi ve kullanımına yönelik ortak planların hayata geçirilmesi konularına önem verildi.

Ermenistan Kamu Radyosu