Karabağ’dan göç ettirilen, varlıklarını kaybeden kişiler AİHM’e başvurabilirler”

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhurbaşkanlığı personel daire başkanı, eski Ombudsman Artak Beglaryan, Facebook canlı yayında Artsakh’tan göç etmeye mecbur kalan vatandaşların haklarına değindi.

Mal varlıklarını kaybeden vatandaşların, bir avukatla danışarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kişisel başvuruda bulunabileceklerini dile getiren Beglaryan, “AİHM’e başvurmak için 6 aylık bir süre vardır. Bu süreyi kaçırmamaya dikkat edilmeli. Kişisel başvurularda bulunulmalı, avukat ve hukukçularla çalışılmalı ve onların araçlığıyla da başvurular sunulmalı. Devletten de kanıt olarak AHİM’e sunmak üzere gereken belgeler ve evraklar alınmalı” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Beglaryan, başvuruların çok büyük sayısı nedeniyle takip sürecinin yıllar sürebileceğinin dikkate alınması gerektiğini de hatırlattı.

ERMENİ HABER AJANSI