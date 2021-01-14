Hrant Dink bu yıl online anılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 14. yıl dönümünde, salgın nedeniyle bu seneye mahsus olmak üzere online olarak düzenlenecek etkinlikle anılacak.

DUVAR – Hrant Dink katledilişinin 14. yıldönümünde korona virüsü salgını nedeniyle online anılacak. Dink’in ölüm yıldönümü olan 19 Ocak’ta, normalde her yıl gazetesi Agos’un önünde yapılan anma töreni online olarak gerçekleştirilecek.

Anma için dünyanın her yerinden Hrant’ın Arkadaşları, 19 Ocak Salı günü saat 14.45’te hranticinadaleticin.org adresinde buluşacak ve sembolik olarak “Buradasın Ahparig” yazan pankartlarını Dink’in öldürüldüğü yere bırakacak.

Her yıl Hrant’ın Arkadaşları adına yapılan anma konuşması da bu yıl, yine aynı adres üzerinden online olarak yapılacak. Ayrıca gün boyunca hranticinadaleticin.org adresinden Hrant Dink ile ilgili yayınlar yapılacak. (HABER MERKEZİ)

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