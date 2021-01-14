Henrikh Mkhitaryan Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirler meselesine değindi

Ermenistan Milli Futbol Takımı kaptanı, ünlü futbol yıldızı, Roma’nın orta saha oyuncusu İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte Karabağ (Artsakh) savaşına ve Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerine de değindi.

İtalya’da oynayan meşhur Ermeni sporcu gazetecinin sorularına cevaben şu ifadeleri dile getirdi:

“Artsakh’ta (Karabağ) savaş artık 30 yıldır devam ediyor, fakat birçok ülke bu ihtilafı görmezden gelmeyi tercih ediyor. 21’inci yüzyılda böyle bir olayın yaşanması inanılmazdır. Azerbaycan’da kendi ailalaerinden koparılan Ermeni esirlerin olması acı vericidir. Savaş sırasında ben tüm dünyaya çağrıda bulundum. Sesimizi duyurabilmek önemliydi. İtalya Hükümetine de desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Artsakh’ın Bağımsızlığını tanıyanlara da teşekkür ediyorum.”

Mkhitaryan ‘Roma’ takımının da Ermenistan’a insani yardım gönderdiğini de hatıratarak insanların acısını görüp böyle bir adım attıklarını asla unutmayacağını belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI