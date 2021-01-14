Ermenistan’ın kültür eserleri tehlike altında – Ermenistan Kamu Radyosu

II. Karekin, Artsakh anıtları konusunda UNESCO’ya ve dini liderlere başvuruyor

Azerbaycan’ın egemenliğine giren Artsakh’ın, tarihi ve kültürel mirası ve anıtları tehlike altındadır.

Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin’e göre Bakü, UNESCO temsilcilerinin Ermeni tarihi ve kültürel mirasını şahsen incelemesine izin vermeyi reddettiğini, Rus barış güçlerinin ise, Ermeni tarihi ve kültürel mirasının korunmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Katolikos’a göre, anıtların korunması için dini liderlere, uluslararası kültür kuruluşlarına, kurumlarına ve UNESCO’ya başvurulmuş olmakla birlikte Bakü, UNESCO’ya uymamaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu