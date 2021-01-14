Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde bulundu

13 Ocak’ta Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Ara Ayvazyan ve Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 11 Ocak’ta Moskova’da yaptıkları toplantı kapsamında bakanlar bölgesel güvenlik ve istikrar konularını görüştüler.

Bakan Ayvazyan, 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü beyannamede öngörülen savaş esirleri, rehineler ve diğer tutukluların dönüşü konusundaki yükümlülüğün derhal uygulanmasına önem verdi.

Telefon görüşmesinde ayrıca Ermeni-Rus müttefik ilişkilerinin gündemine de atıfta bulunuldu.

Ermenistan Kamu Radyosu