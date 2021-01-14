Demiryolu projesi, 434 milyon dolar – Ermenistan Kamu Radyosu

Bakü, Kars-Gümrü-Nahçıvan-Meğri-Bakü demiryolu inşaatının 434 milyon dolara mal olacağını duyurdu

Azerbaycan Ekonomik Reform ve Ulaşım Araştırma Merkezi müdürü Vusal Ğasimli, “Kars’tan Gümrü’ye demiryolu iletişiminin mümkün olduğunu hesaba katarsak, genel olarak tüm yabancı kaynaklara göre Kars-Gümrü-Nahçıvan-Meğri-Bakü yolu 434 milyon dolara mal oluyor”,- dedi.

Ğasimli’ye göre, Kars-Nahçıvan-Meğri-Zangelan-Bakü demiryolu Azerbaycan’ı Nahçıvan özerk bölgesine bağlayacak ve bu sayede Ermenistan da Rusya ile ulaşım iletişimine sahip olacaktır. Ğasimli Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın imkânlarını kullanarak, Gümrü-Nahçıvan-Meğri-Bakü ve İcevan-Kazak-Bakü olmak üzere, Rusya ile iki yönde demiryolu bağlantısına sahip olabileceğine dikkat çekti.

Ermenistan Kamu Radyosu