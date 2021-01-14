Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi, Abddüllahiyan ile görüştü

Abdullahiyan görüşmede İran’ın Karabağ çatışmasında Azerbacyan’ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe değinerek, ‘’ Bu çatışma 30 sene sonra ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde ve siyasi bir anlaşma ile sonlandı. Umarım bu çatışmanın bitmesi ile bölgede kalıcı barış ve istikrara şahit oluruz. ‘’ dedi.

İran ve Azerbaycan Parlamentoları arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Abdullahiyan, İslami Şura Meclisinin Azerbaycan Parlamentosu ile tüm düzeylerde ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Tahran ve Bakü arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve kolaylaşmasının önemine değinen Abdullahiyan, iki ülkenin ekonomik ilişkilerin gelişmesi için yüksek potansiyelleri olduğunu ve bunların kullanılması gerektiğini söyledi.

Abdullahiyan, İran firmalarının yüksek teknik ve mühendislik potansiyellerine işaretle bunların Karabağ’ın yeniden imarında kullanılmasının mümkün olduğunu ve iki ülkenin komşuluğu ve yakınlığı göz önünde bulundurularak bununu meziyetli olacağını söyledi.

Azerbaycann Büyükelçisi de İslam İnkılabı Rehberi ve diğer İranlı yetkililerin ülkesinin toprak bütünlüğüne verdikleri desteklere teşekkür ederek, iki ülke parlamentoları arasındaki görüşmeleri gelişmesi temennisinde bulundu.

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