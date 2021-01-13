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Türkiye-Azerbaycan “koridorunda” Gümri-Kars demiryolu bilerek kullanılmayacak

2021-01-13

İran uzmanı Vardan Voskanyan, ekonomik ablukanın sona erdirilmesine dair beyannamenin imzalanmasından sonra yayınlanan ve Ermenistan topraklarından geçecek olan demir yolunun haritasının yorumladı.

Voskanyan, “Rusya merkezli “Komersant” gazetesine göre, Şarur (Nahçıvan) – Iğdır (Türkiye) yeni bir demiryolu inşa edilecek.

Demek ki, Türkiye–Azerbaycan bağlantısını sağlamak için Gümri (Ermenistan) – Kars(Türkiye) zaten mevcut ve Nahçıvan’a da bağlı olan demir yolu kullanılmayacaktır.

Bunun, birbirine bağlı iki hedefi vardır:

  1. Türkiye-Nahçıvan direkt bir demiryolu bağının kurulması ve Ermenistan’ın bu yola dahil edilmemesi.
  2. Türkiye-Azerbaycan “koridoruna” Ermenistan tarafından olası etkinin azaltılması” yorumunu yaptı.

    Uzman, yaptığı bu paylaşıma Komersant’ın yayınladığı haritasını da ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI

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