Türkiye-Azerbaycan “koridorunda” Gümri-Kars demiryolu bilerek kullanılmayacak

İran uzmanı Vardan Voskanyan, ekonomik ablukanın sona erdirilmesine dair beyannamenin imzalanmasından sonra yayınlanan ve Ermenistan topraklarından geçecek olan demir yolunun haritasının yorumladı.

Voskanyan, “Rusya merkezli “Komersant” gazetesine göre, Şarur (Nahçıvan) – Iğdır (Türkiye) yeni bir demiryolu inşa edilecek.

Demek ki, Türkiye–Azerbaycan bağlantısını sağlamak için Gümri (Ermenistan) – Kars(Türkiye) zaten mevcut ve Nahçıvan’a da bağlı olan demir yolu kullanılmayacaktır.

Bunun, birbirine bağlı iki hedefi vardır:

Türkiye-Nahçıvan direkt bir demiryolu bağının kurulması ve Ermenistan’ın bu yola dahil edilmemesi. Türkiye-Azerbaycan “koridoruna” Ermenistan tarafından olası etkinin azaltılması” yorumunu yaptı. Uzman, yaptığı bu paylaşıma Komersant’ın yayınladığı haritasını da ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI