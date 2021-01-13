“Savaştan sonra Azerbaycan’da 64 asker hapsedildi” – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Genelkurmay Başkanı Artak Beglaryan bir kez daha Azerbaycan’da tutuklu bulunan Ermeniler hakkında konuştu ve Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Beglaryan, “Azerbaycan, tutsak vatandaşlar ve savaş esirleri meselesini istismar ederek uluslararası insani hukuku büyük ölçüde ihlal etmeye devam ediyor. Savaş sırasında çok sayıda asker ve sivil ve savaştan sonra 64 askeri ve bir grup sivil Azerbaycan’da hapsedildi” diye yazdı.

Yetkili, Azerbaycan’ın savaş sonrası hapis cezalarını Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Komitesi’ne veya Rus barış güçlerine bildirmediğini veya teyit etmediğini yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu