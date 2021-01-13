Niğde’nin yeni gözdesi… Gümüşler Manastırı

Furkan Kumkaya memurlar.net için yazdı…

İç Anadolu bölgesinde turizm değer kazanmaya başlarken her geçen gün yeni noktalar keşfedilmekte. Kapadokya bölgesinin parçalarından biri olan Niğde, tarihin birçok zamanında aktif olarak kullanılmış şehirlerden biri olmuş. Bu tarihin en önemli parçalarından biri de Gümüşler Manastırı. Niğde şehir merkezinin 10 km kuzeydoğusunda yer alan noktayı sizler için gezdik.

GÜMÜŞLER MANASTIRI’NIN YAPISI

Manastır girişinden itibaren içerisinde bulunan sunak benzeri taş oymalarının içerisine yuva yapmış olan kuşları sesleri sizi karşılıyor. Belki de bu oyma alanları kuşlar için bilinçli olarak dahi yapılmış olabilir. Manastır alanının içerisinde dikkatimizi ilk olarak yerlerde bulunan küvet biçimdeki bölümler çekiyor. Ayrıca köşelerde bulunan, taşların içine gömülmüş bulunan testiler mevcut. Manastırın odalarına geçtiğinizde ustalıkla oyulmuş koridorlar görüyorsunuz. Aynı zamanda bu alanlar çok katlı yapıda bulunuyor. Zemin seviyesi dahil 3 katı da ziyaret edebiliyorsunuz. Ayrıca aşağı katlarda bulunan erzak odasındaki hava sıcaklığı 12-15 derece arasında değişiyor.

Gümüşler manastırı bir sırtı tamamen kaplayan büyük bir yeraltı şehrinin ortasında bulunan bir ibadethane. Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alan boyunca büyük bir oyma dağ yerleşimi yapılmış. Bu dağ yerleşiminde yaşayanlar ve bölge yaşamı hakkında herhangi bir kaynak bulunmaması dışında tamamen tahmine dayalı fikirler üretilebilmektedir.

Bölgedeki aşınmış yerleşimlerin yayıldığı alan göz önüne alındığında ortalama 5000-15000 arasında bir nüfus olduğu tahmin edilebilmekte. Tabii kesin olarak bir sayı bulunmamakta. Manastır ise geniş alanın ortasında üzeri açık bir şekilde inşa edilmiş. Kare biçimli orta alanın derinliği ise yaklaşık olarak 20 metre. Manastırın içerisinde ise bir çok odaya açılan noktalar,mutfak ve kilise bulunmakta.

GÜMÜŞLER MANASTIRI KİLİSESİ

Manastırın en dikkat çeken kısmı ise günümüze kadar kalmış olan kilisesi ve duvar çizimleri. Onları diğer kiliselerdeki işlemelerden ayıran fark ise Hz. Meryem’in gülümsediği tek çizim olması. Bu duvar işlemelerinde 2 yaşındaki İsa’yı kucağında tutan Hz. Meryem işlemesi kilisenin en çok merak edilen noktası durumunda.

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Ayrıca kilisenin bir çok duvarında da tahminlere göre 3 sanatçı tarafından işlenmiş bir çok olayın çizimi ve av sahneleri yer almakta.Kilisenin tam olarak yapım zamanı bilinmese de yaklaşık olarak 11.yy-12.yy arasında olduğu tahmin edilmekte. Kilise duvarlarında yer alan önemli kişiler ise şunlar ; Büyük Basileios, Nysa’lı Gregorios, Nazians’lı Gregorios, Vaftizci Yahya ve Aziz Stephanos, Mikail ve Cebrail.

GÜMÜŞLER MANASTIRI GİRİŞ ÜCRETİ VE İMKANLAR

Manastır giriş ücreti biletli giriş için “7 lira” olup, “müzekart” ile de giriş yapabiliyorsunuz. Yeraltı yerleşimleri geniş bir alana yayılmakta olup, Manastırın içi, yukarıdan bakılan tepesi ve yakınındaki bazı kaya yerleşimleri biletli girilen kısımdan görülebiliyor. Ayrıca yol boyunca da karakteristik bir farklılığı olmayan yapıları da görebiliyorsunuz.





Manastırın hemen karşısında gelen misafirleri ağırlamak adına hoş bir kafeterya bulunmakta. Burada yemek yiyebilir ve bir şeyler içebilirsiniz. Belediyenin girişimiyle yapılan bu işletme, yerel kişiler tarafından işletilmekte olup fiyatları da gayet ucuz. Menüsü de oldukça geniş. Ayrıca iç dizaynında da manastır ve kilisenin bazı karakteristik noktaları düşünülerek manastırla da bir bütünlük sağlanmış.

GÜMÜŞLER MANASTIRI’NA NASIL GİDİLİR?

Gümüşler Manastırı, Niğde-Kayseri karayolunun hemen 3 km kadar içerisinde bulunan Gümüşler beldesinde yer alıyor. Şehir merkezinden mesafe ise yalnızca 10 km olup kolayca gidebiliyorsunuz. Eğer toplu taşıma ile gelmek isterseniz böyle bir imkanda mevcut. Eğer Adana-Niğde-Nevşehir-Kayseri istikametini kullanacaksanız kolayca buraya uğrayabilir ve böyle bir tarihi mirasa da tanıklık edebilirsiniz.

Gümüşler Manastırı’nın bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

– Kayseri 130 km

– Nevşehir 80 km

– Adana 190 km

– Ihlara Vadisi 92 km

– Ankara 340 km

– İstanbul 780 km

– İzmir 800 km

– Konya 260 km

– Gaziantep 400 km

https://www.memurlar.net/haber/948376/nigde-nin-yeni-gozdesi-gumusler-manastiri.html