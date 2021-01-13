Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

DUVAR – İngiltere’de bacağından ameliyat olduktan sonra korona virüsüne yakalanan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, daha önce Covid-19 tedavisini doktorların gözetiminde evde gören Sarkisyan’ın, iki taraflı zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Sarkisyan’ın hastalığının ağır seyrettiği kaydedildi.

67 yaşındaki Sarkisyan, İngiltere’nin başkenti Londra’da Covid-19’a yakalanmıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Ermenistan’da salgının başından bu yana toplam 163 bin 100 Covid-19 vakası tespit edildi, yaklaşık 3 bin kişi virüs nedeniyle vefat etti. (DIŞ HABERLER)

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