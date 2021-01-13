Ermenistan Başsavcısı Moskova’daki görüşmede Ermeni esirlerinin acil iadesi meselesini gündeme getirdi

Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov’un inisiyatifiyle 12 Ocak tarihinde Moskova’da Ermenistan ve Azerbaycan Başsavcıları Artur Davtyan ile Kyamran Aliyev bir araya geldi.

Bu görüşmeye Rusya Başsavcısı İgor Krasnov kendisi de katıldı.

Ermenistan Başavcılığı Basın Sözcüsü Arevik Khachatryan’ın aktardığı bilgilere göre görüşmenin amacı hukuk alanında daha sonraki ilişkileri için gereken şartların ele alınmasıydı.

Bu çerçevede Ermenistan Başsavcısı Artur Davtyan Moskova’da Azerbaycan’lı mevkidaşıyla görüşme sırasında 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü ateşkes bildirisinde yer alan ve esirlerin acil takasını öngören hükmüne atıfta bulunarak bu şartının derhal hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. Esirlerin yaşam, sağlık ve diğer haklarının da savunması gerketiğini ifade edildi.

Ermenistan Başsavcısı bu anlamda bölgeyi uluslararası terör gruplarının etkisinden uzak tutmasına yönelik adımları ve teröre karşı ortak mücadeleyi de önemsedi.

Bütün bu konularla ilgili görüşme sırasında yol haritası belirlendi ve çalışmaların devam edileceğini ifade edildi.

ERMENİ HABER AJANSI