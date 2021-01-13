Azerbaycan’a karşı toprak talebimiz olmasaydı Artsakh sorunu geçmişte kalırdı

Artsakh Cumhurbaşkanı Sözcüsü Vahram Poğosyan, 11 Ocak’ta Moskova’daki üç ülke liderlerin görüşmesinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak ‘Pastinfo’ya verdiği demeçte, “Artsakh’ın statüsü henüz çözülmediği için Artsakh meselesi açıkça geçmişte kalamaz” dedi.

Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun geçmişte kaldığını ve nasıl birlikte yaşayacaklarını düşünmeleri gerektiğini söyledi.

“Önce Azerbaycan’dan toprak talebimiz olmasaydı Artsakh sorunu geçmişte kalırdı. Mesele eski Dağlık Karabağ Cumhuriyeti sınırları içinde çözülecekse, Hadrut bölgesi ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere yeterli bölgeye sahibiz. “Bölgesel sorunlar çözülmeli ve bugün Artsakh artık uluslararası toplum tarafından tanınan statüye sahip değil ve bu konu açıklığa kavuşturulmalıdır” diyen Poğosyan, bu sorunlar çözülene kadar Artsakh çatışmasının bu şekilde kapalı kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Mevcut durumun çözümünü ancak müzakere sürecine devam ederek görüyorlar. Artsakh, Azerbaycan’ın sağladığı garantileri ve birçok fırsatı asla kabul etmeyecektir.

“Böyle bir teklif sadece Azerbaycan tarafından yapıldı. Herhangi bir öneri olması durumunda, herhangi bir ekonomik veya sosyal teminat durumunda Artsakh’ın herhangi bir statüde Azerbaycan’ın bir parçası olması hariç tutulmuştur. Poğosyan, “Artsakh hiçbir zaman bağımsız Azerbaycan’ın bir parçası olmadı ve olmayacak” dedi.

Artsakh Cumhurbaşkanı sözcüsü, üçlü toplantı hakkında yorum yapamayacağını belirterek, bu aşamada tutsakların iadesi konusunun kilit bir konu olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Pastinfo

Ermenistan Kamu Radyosu