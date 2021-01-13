31 yıl önce Azerbaycan’da Ermeni halkına karşı bir suç daha işlendi – Ermenistan Kamu Radyosu

31 yıl önce uluslararası toplum Azerbaycan’da Ermeni halkına karşı bir başka suça tanık oldu. Kahramanlar olarak yüceltilmeye devam eden Bakü’nün Ermeni karşıtı katliamlarını düzenleyenler ve failler bugüne kadar adalet önüne çıkarılmadı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bu konuda açıklama yaptı.

Açıklamada, “31 yıl önce Bakü’nün çok kültürlü imajının çekirdeğini oluşturan Ermeni nüfusunun katliamları ve kitlesel tehcirleri, Azerbaycan’ın başkentinde günlerce özel bir vahşetle gerçekleştirildi. Öldürülen, sakatlanan ve kaybolan yüzlerce, on binlerce mülteci vardı. 1990 Ocak’ta Bakü’deki Ermeni karşıtı pogromlar, Ermenilerin Azerbaycan’dan tahliye sürecini sona erdirdi. Dahası, Azerbaycan bu güne kadar etnik temizlik ve Ermenileri Artsakh’tan ihraç etme politikasını sürdürüyor” denildi.

Azerbaycan makamlarının Ermeni karşıtı politikası, sadece yüzyıllardır Bakü’de yaşayan ve çalışan Ermeni nüfusunu değil, kentin Ermeni tarihi ve kültürel mirasını da hedef almıştır.

Yukarıdakilerin canlı bir kanıtı, Ermenilere kitlesel savaş suçlarla ve etnik temizlik yoluyla Azerbaycan işgali altındaki Artsakh topraklarından çıkarılmasıdır.

Açıklamada, bugün Bakü’deki Ermeni karşıtı katliamların masum kurbanlarının anısına, Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh Cumhuriyeti ve dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerin, Ermeni halkına anavatanlarında özgür, güvenli ve onurlu bir yaşam garanti etme konusundaki ortak taahhütlerini yeniden teyit ettiklerin doğruluyorlar.

Ermenistan Kamu Radyosu