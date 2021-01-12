Türkiye’nin asıl hedefi – Ermenistan Kamu Radyosu

“Türkiye’nin Kafkasya’daki hedefi, Rusya’nın rolünü güçlendirmekti”

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son savaş, Türkiye ve Rusya’nın Güney Kafkasya’da doğrudan temas kurması, Amerikan etkisini azaltması ve bölgeyi bölmesi için planlandı.

The Jerusalem Post’un yazarı Seth Franzman, makalesinde, “Türkiye’nin Kafkasya’daki hedefi, Rusya’nın rolünü güçlendirmekti”,- demektedir.

“Sivil Ermenilere yönelik saldırılar, Türkiye tarafından bir başka başarılı operasyon oldu ve bu, Türk güçlerinin yardımıyla Suriye’nin Afrin kentinde gerçekleştirilen ve Kürtlerin Ocak 2018’de kaçmak zorunda kaldığı, genel etnik temizliğin tekrarı oldu.

Dağlık Karabağ’daki durum da benzer bir senaryoda gelişti.

Türkiye oraya, insanları vahşice öldürmeleriyle bilinen aşırılık yanlılarını gönderdi”,- denmektedir makalede.

Seth Franzman, “Türkiye’nin Azerbaycan’da kışkırttığı savaşın, ABD’nin Kafkasya’daki müdahalesinin sonu”,- olduğunu iddia etmektedir.

“Türkiye, bu savaşın İran’a ve Rusya’ya karşı koymak için gerekli olduğuna herkesi ikna etmesine rağmen, gerçekte Ankara, Tahran ve Moskova ile işbirliği yapıyordu.

Sonuç olarak İran, Rusya ve Türkiye daha güçlendi, Güney Kafkasya’nın bağımsız devletleri ise zayıfladı.

Türkiye-İran-Rusya üçgeninin Osmanlı, İran ve Rus imparatorluklarının hedefleri arasındaki tarihi anlaşmazlıklar nedeniyle çökmeye mahkûm olduğu iddiası, tarihin yanlış okunmasıdır.

Aslında onlar, Batı’daki ortak düşmanlarına karşı birlikte çalışmaya veya kendi otoriter ve askeri gündemlerini ilerletmeye hazırlar.

Soğuk Savaş’ın sonunda yaratılan ABD önderliğindeki tek kutuplu dünyayı sona erdirmek isteyen gelişmekte olan devletler olarak, onların pek çok ortak yönleri var.

Türkiye’yi Soğuk Savaş’ın ışığı altında gören Washington temsilcileri, bu ülkenin nihai hedefleri konusunda yanılıyorlar.

Ankara’nın hedefi, Rusya ve İran’ın rolünü artırırken, ABD’nin Ortadoğu’daki rolünü kalıcı olarak zayıflatmak ve azaltmaktır”,- denmektedir makalede

Ermenistan Kamu Radyosu