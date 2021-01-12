PATRİK HAZRETLERİ’NİN TAHTA ÇIKIŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Türkiye Ermenileri Patrikliği 11 Ocak 2020’de, Başepiskopos Sahak Maşalyan’ın şahsında, 85. Patriğine kavuşmuştu. 11 Ocak 2021, Pazartesi, saat 16:00’da, Patriklik Katedrali’nde, Patrik Hazretleri’nin başkanlığında gerçekleşen törenle, Patrik Hazretleri’nin tahta çıkış yıldönümü kutlandı. Törene Patriklik ruhban sınıfı ve din görevlileri katılırken, S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hrant Moskofyan da törende hazır bulundu. Coronavirüs pandemi süreci göz önünde bulundurularak, bu şükran duası ve kutlama, kısıtlı bir şekilde gerçekleşti.

Saat 16:00’a geldiğinde, Patrik Hazretleri, dini kortejle Patrikhane’den Patriklik Kilisesi’ne doğru hareket etti ve ikindi duaları okundu. Daha sonra, Patriklik Makamı’nın bekası ve Patrik Hazretleri’nin esenliği için şükran duaları okundu. Şükran duasının sonunda, Patrik Hazetleri, Kutsal Haç’la Patriklik Makamı’nı kutsadı.

Tören sonunda, Patrik Hazretleri mesajını verdi ve öncelikle Tanrı’ya şükretti. Geçen yıl Türkiye’deki Ermeni Cemaati’nin bir patriğe kavuştuğunu belirterek, yeni bir dönemin başladığını hatırlattı. Zaman çabuk geçmişti ve tahta çıkış yıldönümü gelmişti. Doğrudur ki, bir çok projeyi hayata geçirmenin zamanı gelmişti, fakat Coronavirüs pandemi süreci ne yazık ki tüm dünya düzenini alt üst ettii gibi toplumuzu da olumsuz etkilemişti. Fakat bu dönemde, Patriklik Makamı’nın en önemli gelişimlerinden biri sosyal medyayı etkili şekilde kullanmaya başlaması ve halka ulaşma çabası olmuştu. Patrik Hazretleri, bu bağlamda, Coronavirüs’ün biran önce etkisini yitirmesini ve Patriklik Makamı’nın geleceğe doğru yeni projelerle ilerlemesini diledi. Bu vesileyle, bu kısıtlı koşullarda Patriklik Makamı’nın ve Patrik Sahak II.’nin yanında bir araya gelerek, gerek maddi gerekse manevi olarak Patriklik Makamı’nın hizmetine paydaş olan herkese teşekkür etti. Sözlerinin sonunda Patriklik Makamı’nın, köklü geçmişimizin bir tanıklığı olarak uzun yıllar toplumuza hizmet etmesini diledi.

Son takdisten sonra, Patrik Hazretleri “Gentarar Asdvadz” ilahisi eşliğinde din adamlarından oluşan kortejle yönetim kurulu binası önüne geçti ve bura din görevlilerinin tebriklerini kabul etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/