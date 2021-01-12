Ortak açıklama – Ermenistan Kamu Radyosu

Çalışma Grubu, 30 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştireceği ilk toplantısının sonuçlarına istinaden, demiryolu ve karayolu iletişimini ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu (bundan böyle Taraflar olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılan diğer konuları öncelikli olarak kabul edip, Deklarasyonun 9. Maddesinin uygulanmasından doğan ana çalışma alanlarının bir listesini derleyecektir.