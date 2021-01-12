Ortak açıklama – Ermenistan Kamu Radyosu

Putin, Paşinyan ve Aliyev’in ortak açıklaması
Moskova’daki görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan açıklamanın tam metni sunuldu.
“Biz Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. H. Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı N. V․ Paşinyan ve Rusya Federasyonu Başkanı V. V. Putin, aşağıdakileri duyuruyoruz ․
- 9 Kasım 2020’de kabul edilen, Bölgedeki Tüm Ekonomik ve Ulaşım İlişkilerinin Engellerinin Kaldırılmasına İlişkin Bildiri’nin 9. Maddesinin uygulanması için, Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcıları başkanlığında üçlü bir çalışma grubunun kurulması konusundaki V. Putin’in önerisi destekliyoruz.
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Çalışma Grubu, 30 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştireceği ilk toplantısının sonuçlarına istinaden, demiryolu ve karayolu iletişimini ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu (bundan böyle Taraflar olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılan diğer konuları öncelikli olarak kabul edip, Deklarasyonun 9. Maddesinin uygulanmasından doğan ana çalışma alanlarının bir listesini derleyecektir.
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Ana faaliyetlerin yürütülmesi için, Çalışma Grubu Eş Başkanları, Tarafların yetkili makamlarının temsilcileri ve kuruluşların yetkililerini içerecek olan bu alanlardaki uzman alt gruplarının oluşumunu onaylayacaktır.
Uzman alt grupları, çalışma grubu toplantısından sonraki bir ay içinde, uygulanması için gerekli kaynakların ve önlemlerin sunulacağı bir proje listesini, Taraflarca en üst düzeyde onaylanması amacıyla sunacaklardır.
- Çalışma grubu, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştirilen uluslar arası taşımacılığın düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması için gerekli yeni taşımacılık altyapı tesislerinin kurulması ve inşa edilmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi konusunda, ayrıca, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti bölgelerinden geçecek olan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen taşımacılık için, 1 Mart 2021 tarihine kadar, Tarafların en üst düzeyde onayı için liste ve takvim sunacaklardır. “
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