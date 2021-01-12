Karantina 6 ay süreyle uzatıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’da karantina 6 ay süreyle uzatıldı, ancak koşullar daha ılımlı olacak

Ermenistan Sağlık Bakanlığı basın servisi, Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki mevcut salgın durumunun dikkate alınarak, önlemler ve kısıtlamalarda bazı hafifletmeler uygulamak şartıyla, karantina süresin 6 ay daha uzatıldığını bildirmektedir.

Buna göre:

Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Ermenistan topraklarına girdikten sonra polimeraz zincir reaksiyonu (COVID-19) testinin menfi olması durumunda, kara sınırı geçiş noktalarından Ermenistan Cumhuriyeti’ne girmek için sınırı geçebilirler.

Numune alma işlemleri kontrol noktasında gerçekleşecek, negatif PCR testi elde edilene kadar kendi kendine izolasyon talimatı verilecektir (daha önce bu gereklilik sadece hava sınırı kontrol noktalarında mevcuttu).

Genel etkinlikler için katılımcı sayısına ilişkin kısıtlamalar (daha önce 60 katılımcı) ve iç mekânda etkinlik düzenleme gereksinimleri de dâhil olmak üzere, herkese açık etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin kısıtlamalar kaldırılmıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu