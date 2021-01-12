İtalyan milletvekili, Azerbaycan’dan rüşvet aldığı için 4 yıl hapis cezasına mahküm edildi

Milano mahkemesi, ünlü İtalyan siyaset adamı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) milletvekili Luca Volonte’yi Azerbaycan’dan rüşvet almakta suçlu buldu. Azerbaycan temsilcilerinden rüşvet olarak büyük paralar alan Volonte, 4 yıl hapis cezasına mahküm edildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, AKPM Avrupa Halk Partisi grup başkanı olan Volonte, Azerbaycan’da siyasi mahkumlar hakkındaki raporu onaylamamak için Azerbaycan’ın iki temsilcisinden yarım milyon Avro aldı. Kaynağa göre İtalya’lı milletvekili, bu paraları açtığı iki vakıf araçlığıyla aldı, ödeme hedefi ise, “danışmanlık ücreti” olarak gösterildi. Milano savcılığı, Volonte hakkındaki iddianameyi henüz 2016 yılında hazırlamıştı. Miletvekili, 2012-2014 yıllarında yaklaşık 2.4 milyon Avro miktarında rüşvet almakla suçlanıyordu. İddiaya göre Volonte, Azerbaycan lehine siyasi faaliyet sürdürmek karşılığına "ödüllendirilmişti". Azerbaycan, İtalyan milletvekiliye toplam 10 milyon Avruo ödemeyi vaat etmişti. Aralık 2018’de yolsuzlukla suçlanan Volonte hakkında mahkeme süreci başladı. Dava sırasında mahkeme, milletvekilinin sadece yarım milyon Avro aldığını kanıtlanmış buldu.

Hatılanacağı üzere Luca Volonte, 2010-2013 yıllarında AKPM’de Avrupa Halk Partisini yönetti.

ERMENİ HABER AJANSI