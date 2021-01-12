Hrant Dink davasında aranan eski istihbaratçı, Manisa’da yakalandı

Hrant Dink cinayeti kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Okan Şimşek, Manisa’da yakalanarak cezaevine gönderildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink cinayetinin davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek Manisa’da yakalandı.
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, 8 Ocak’ta görülen duruşmada Okan Şimşek hakkında tutuklama kararı verilmişti. Şimşek, o dönem Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapıyordu.
Mahkeme, Şimşek’in cinayete ilişkin önceden bilgisi olmasına rağmen sakladığı gerekçesiyle tutuklanması için yakalama kararı çıkarmıştı. Şimşek, bugün Manisa’da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şimşek, Manisa T Tipi Cezaevine gönderildi.
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