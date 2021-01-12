Gorbaçov: Karabağ sorunu, kazanan kaybeden olmadan iki tarafın çıkarları doğrultusunda çözümlenmeli

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yardım edebileceğini ama başrolün Ermenistan ve Azerbaycan’da kaldığını belirterek, “Kazanan ve kaybeden olmadan her iki tarafın da çıkarına bir çözüm bulunmalı” dedi.

1980’li yılların sonunda, Dağlık Karabağ sorununun ortaya çıktığı dönemde Sovyetler Birliği’ni yöneten Gorbaçov, Sputnik’e açıklamasında, “Karabağ, çok ağır bir sorun, eski, kökleri çok geçmişe gidiyor. Şiddetlenince iki cumhuriyete, iki halka çözüm bulma konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra Rusya da çalıştı” ifadesini kullandı.

Şimdi, savaş durduktan sonra bununla yetinmemenin, sorunun onlarca yıl daha çözümsüz bırakılmamasının önemli olduğunu söyleyen Gorbaçov, “Umarım Rusya yardımcı olabilecek. Ama başrol çatışan taraflarda kalıyor. Ermenistan ve Azerbaycan, sorunu çözmek için görüşme taahhüdünde bulundu. Kazanan ve kaybeden olmadan her iki tarafın da çıkarına bir çözüm bulunmalı” diye konuştu.

Sputnik Türkiye