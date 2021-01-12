Ermenistan medyası: Paşinyan Ermenistan ve halkına 38 milyar dolar zarar verdi

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|Ermeni medyası Paşinyan’ın Ermenistan’a verdiği zararı açıkladı. Askeri Sigorta Fonu Mütevelli Heyeti üyesi Mesrop Manukyan Paşinyan’ın ülkesi ve halkına 38 milyar dolar zarar verdiğini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Ermenistan’a ve Ermenistan halkına en az 38,4 milyar dolar zarar verdiği açıklandı.
EKONOMİK KAYIPLARA NEDEN OLDU
Askeri Sigorta Fonu Mütevelli Heyeti üyesi Mesrop Manukyan yaptığı açıklamada Paşinyan’ın hem insan kaybına hem de ekonomik kayıplara neden olduğunu söyledi.
Manukyan “Ermeni Başbakanının savunma sistemine verdiği zarar yaklaşık 2 milyar dolar, bankacılık sistemindeki kayıp yaklaşık 1 milyar dolar, altyapıya zarar ise yaklaşık 2 milyar dolar” dedi.
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