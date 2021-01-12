Ermeni Hukukçu: Azerbaycan esirlerini teslim etmek istemiyorsa ulaşım yollarının açılmasından söz edilemez

Ermeni hukukçulardan Gevorg Danielyan kendi Facebook sayfasından açıklamalarda bulunarak esir takası sürecinin Azerbaycan tarafından uygun bir şekilde hayata geçirmemesiyle ilgli yorumlarda bulundu.

Hukukçunun sözlerine göre savaş suçlusuna devamlı taviz vermek yanlıştır. Eğer Azerbaycan lideri esirlerini iade etmek istemiyorsa ve Harb esirleri hakkında tatbik edilecek muameleye dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne uymaktan vazgeçiyorsa, bu durumda bölgedeki ulaşım yolların açılması değil uluslararası mehkemelere başvurulması ele alınmalı.

Esirlerin iadesi Gevorg Danielyan’ın tanımına göre insanseverlik bir meselesi değil, yerine getirmesi gereken uluslararası yükümlülüktür.

ERMENİ HABER AJANSI