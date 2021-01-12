Dink Cinayeti Davası: Okan Şimşek yakalandı

Hrant Dink Cinayeti Davası’nda hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa’da yakalandı.

8 Ocak’ta yapılan celsede mahkeme heyeti cinayet döneminde Trabzon Jandarma İstihbarat’ta astsubay olarak görev yapan Okan Şimşek hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Okan Şimşek hakkında meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen sakladığı gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şimşek’in Manisa’da yakalandığı bildirildi.

Bir önceki celsede tekrar tutuklanmasına karar verilen Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi iki sanıktan Veysal Şahin ise Adana’da yakalanmıştı.

Agos