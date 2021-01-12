Dağlık Karabağ’da şu ana kadar 13 bin mayın etkisiz hale getirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan varılan ateşkesten sonra ilk kez Moskova’da bir araya gelirken, Dağlık Karabağ’da mayın temizleme faaliyetleri de devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Dağlık-Karabağ bölgesine gönderdiği barış gücü askerlerinin mayın temizlerken çekilen yeni görüntülerini yayınladı.

Bölgede yaklaşık 2 bin Rus askeri görev yaparken, güvenlik güçleri her gün Ermeni güçler tarafından döşenen mayınları temizliyor. Çalışmalarda ekiplere özel eğitimli köpekler de yardım ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre şu ana kadar Dağlık Karabağ’da 13 bin mayın tespit edildi.

Mayın temizleme çalışmalarında yaralanan bazı askerler hayatını kaybetmişti.

Dağlık-Karabağ’da Ermeni güçler ve Azerbaycan askerleri arasında yeniden patlak veren çatışmalar Moskova’nın ara buluculuğu sonrası 10 Kasım’da sona ermişti. Yapılan anlaşma gereği Erivan hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan toprağı kabul edilen Dağlık-Karabağ bölgesinden çekilmek zorunda kalmıştı.

Euronews